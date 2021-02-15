هزت انفجارات عنيفة محيط العاصمة السورية دمشق والدفاعات الجوية السورية تطلق عشرات المضادات.
وقال سكان يعيشون غرب العاصمة السورية دمشق لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) "أن عدة إنفجارات عنيفة هزت المنطقة جراء قصف جوي إسرائيلي تركز على جنوب العاصمة وشمالها الغربي".
وأكد السكان "أن نيران الانفجارات شوهدت في المنطقة التي تعرضت للقصف شمالي العاصمة دمشق".
وقالت وسائل إعلام سورية بأن "الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية فوق سماء ريف دمشق الجنوبي الغربي".
ويعتبر القصف الإسرائيلي اليوم على سورية هو الخامس خلال العام الجاري حيث تعرضت مناطق في ريف دمشق في الثالث من شهر شباط/فبراير الجاري لقصف جوي، كما تعرضت مواقع في محافظة دير الزور شرق البلاد لقصف إسرائيلي وفي محافظة حماة وسط سورية.