منظمة الصحة العالمية توافق على طرح لقاح أسترازينيكا في البلدان النامية

أعطت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين الضوء الأخضر لاستخدام لقاح كوفيد -19 الذي تنتجه شركة أسترازينيكا في إطار جهود دولية لتزويد الدول النامية باللقاحات.

وتتوقع مبادرة "كوفاكس" التي تقودها منظمة الصحة العالمية توزيع 336 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في الربعين الأول والثاني من العام الجاري، ومعظمها تم إنتاجه بترخيص في الهند.

ويوضح قرار اليوم الاثنين أيضا للدول التي ليس لديها قدرات المراجعة العلمية أن وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة تعتبر اللقاح آمن وفعال في الوقاية من المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة الصحة العالمية بالفعل الأسبوع الماضي إنها تعتبر لقاح أسترازينيكا فعالًا ضد الأمراض الشديدة، على الرغم من دراسة محدودة النطاق بين الشباب أظهرت حماية محدودة ضد الأشكال الخفيفة من كوفيد-19.

وكانت منظمة الصحة العالمية وافقت بالفعل على لقاح فايزر/بيونتك في أواخر ديسمبر.

وحث مدير منظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، شركات الأدوية الأخرى على التقدم للحصول على موافقة منظمة الصحة العالمية بمجرد تقدمها للحصول على الموافقة التنظيمية في البلدان الغنية، من أجل تسريع نشر اللقاحات من خلال مبادرة كوفاكس.