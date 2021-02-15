سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة ‎دمشق

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أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف دمشق الغربي.وقال مراسل «سانا»، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة دمشق.