 سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة ‎دمشق - بوابة الشروق
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سوريا: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة ‎دمشق

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 1:47 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 1:47 ص

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الاثنين، بسماع دوي انفجارات في أجواء ريف ‎دمشق الغربي.

وقال مراسل «سانا»، إن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي في أجواء محيط مدينة ‎دمشق.

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