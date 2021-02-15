 صحيفتان سعوديتان: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران لتحقيق السلام - بوابة الشروق
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صحيفتان سعوديتان: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد إيران لتحقيق السلام

المتمردين الحوثيين
المتمردين الحوثيين
أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 9:56 ص

أكدت صحيفتا "البلاد" و"الرياض" السعوديتان، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حازمة ضد إيران بما يضمن ردع تجاوزاتها ويحقق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وذكرت صحيفة "البلاد" - في افتتاحيتها اليوم الاثنين، تحت عنوان "الخطر الإيراني" - أن إيران ترعى الميليشيات الإرهابية في العديد من الدول العربية وتمولها بالسلاح والمال وفكر الانقسام والصراع الطائفي، مضيفة أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة بالصواريخ والمسيرات المفخخة، وتعمل على تقويض أمن واستقرار هذه المنطقة وتهديد السلم الدولي.

من جهتها، أوضحت صحيفة "الرياض" تحت عنوان "دُعاة الإرهاب والفوضى"، أن المملكة من خلال سياستها الداعمة لاستقرار الشعوب، تعمل على مواصلة جهودها في خدمة كل ما من شأنه أن يعزز هذا الاستقرار، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للحفاظ على أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقًا لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.


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