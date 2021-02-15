شاكر للشروق: حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بداية من غدا الثلاثاء



توقعت الهيئة العامة للارصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأثنين طقس مائل للدفئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون شديد البرودة ليلا على معظم المحافظات، بارد على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن هناك شبورة مائية، بالقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، موضحة أن فرص سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية غدا الإثنين، على أن تستقر حركة الرياح بكافة المحافظات، تنشط أحيانا على السواحل الشمالية الغربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين، فتسجل على القاهرة 21 درجة للعظمى و12 للصغرى، والوجه البحري 21 درجة للعظمى و11 للصغرى، والسواحل الشمالية الغربية 19 درجة للعظمى 11 للصغرى، والسواحل الشمالية الشرقية 20 للعظمى 12 للصغرى، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى و15 للصغرى، وشمال الصعيد 22 للعظمى و10 درجات للصغرى، وجنوب الصعيد 28 للعظمى و13 للصغرى.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن نشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الثلاثاء المقبل وحتى يوم الخميس المقبل.

وأضافت شاكر، في تصريحات لـ«الشروق»، أن حالة عدم الاستقرار المتوقعة الثلاثاء، عبارة عن انخفاض بدرجات الحرارة بقيمة تتراوح بين 3 و6 درجات مئوية على معظم الأنحاء، مع نشاط حركة الرياح ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس، كما أنها مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمكشوفة، مع تزايد فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد والوجه البحري.