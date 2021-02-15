 عبير صبري: بخاف جدا من الحسد.. ولا أحب التفاخر بالهدايا على السوشيال ميديا - بوابة الشروق
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عبير صبري: بخاف جدا من الحسد.. ولا أحب التفاخر بالهدايا على السوشيال ميديا

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 3:11 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 3:11 ص

قالت الفنانة عبير صبري، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت جزء مهم من حياة الناس، خصوصًا الفنانين في عملهم أو حياتهم الشخصية.

وأضافت، في لقاء ببرنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الأحد، أنها لا تحب التفاخر بالهدايا على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يشعر الناس بالنقص، متابعة: «جميعها أشياء استهلاكية وبلا قيمة».

وأكدت أنها لا تحب تصوير الهدايا التي يحضرها لها زوجها رغم قيمتها الكبيرة، مشددة على ضرورة الاهتمام والحفاظ على مشاعر الناس.

وأعربت عن خوفها الشديد من الحسد، فضلًا عن رغبتها في الحفاظ على خصوصية حياتها، مضيفة أن بعض التصرفات قد تسبب العديد من المشكلات بسبب الحسد.

 

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