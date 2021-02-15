النمسا تبلغ ألمانيا احتجاجها على مراقبة الحدود بسبب كورونا

أبلغت وزارة الخارجية النمساوية نظيرتها الألمانية احتجاجها على قرار برلين بتشديد القيود على الحدود بين ولايتي تيرول النمساوية وبافاريا الألمانية بسبب انتشار السلالة الجديدة من وباء "كورونا تحور جنوب أفريقيا".

وأوضح بيان لوزارة الخارجية اليوم الاثنين أن السلطات الألمانية بررت قرارها بأنه كان ضروريًا وأنها تأسف لاتخاذ هذا القرار.

ونوه البيان بأن قيود الدخول الصارمة التي فرضتها ألمانيا اعتبارًا من يوم أمس الأحد عند حدود تيرول مع بافاريا قوبلت بتحفظ واستنكار من قبل الحكومة النمساوية.

ووصفت وزارة الخارجية النمساوية، في بيانها، الإجراء الألماني بأنه كان صارمًا للغاية وغير متناسب مع واقع الأزمة.

وذكر بيان وزارة الخارجية أن مراقبة الحدود تتعارض بشكل واضح مع الدروس المستفادة من أزمة الوباء السابقة في أبريل الماضي، مضيفًا : "نحن مدعوون جميعًا إلى عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في ربيع عام 2020 وعدم الاستمرار في إعاقة الاقتصاد الضعيف بشدة بالفعل".