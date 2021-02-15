برلماني يطالب عبدالعال بالاستقالة أو حضور الجلسات البرلمانية

قال النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل، إنه يطالب بتطبيق لائحة الغياب بدون إذن على النائب علي عبد العال.

وأضاف في كلمته أمام مجلس النواب، أنه كرئيس حزب وشاهد عيان يرى الفرق الكبير في إدارة هذا المجلس، والمجلس السابق، وحتى في أداء رئيس المجلس الحالي عن رئيس السابق، مردفا: "الفرق كبير والجميع يعرف أن الفرق لصالح هذا المجلس".

وأوضح النائب عبد المنعم إمام، أن رئيس المجلس السابق لديه كافة الخيارات إما أن يحضر الجلسات أو يترك مكانه ويحل محله آخر.

وتابع: "عبد العال لم يترشح لرئاسة المجلس ولابد من مراجعة اللائحة وتطبيقها على من يتغيب لابد من اتخاذ إجراء ضده وتصعيد غيره داخل القائمة أو إجراء انتخابات على المقاعد الفردية".