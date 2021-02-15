اتهام أعضاء آخرين في خلية إرهابية طاجيكية في ألمانيا

عقب ثلاثة أسابيع من الحكم على متهم منحدر من طاجيكستان بالسجن سبع سنوات في ألمانيا، وجه الادعاء العام الألماني اتهامات ضد خمسة أعضاء آخرين مشتبه في انتمائهم لخلية إرهابية.

وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي في كارلسروه اليوم الاثنين أن الجماعة خططت لشن هجمات في ألمانيا بتكليف من تنظيم داعش.

وبحسب البيانات، فقد كانت تستهدف الجماعة مشغلي قناة على "يوتيوب" ناقدة للإسلام في مدينة نويس الألمانية.

ومن المقرر إجراء المحاكمة الثانية في محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا.

وفككت السلطات الألمانية الخلية الإرهابية في أبريل 2020. في ذلك الوقت، تم القبض على أربعة رجال في ولاية شمال الراين-وستفاليا. وتم إدانة المتهم الأول في الخلية في 26 يناير الماضي. وهناك متهم سادس تم تسليمه بعد ذلك للسلطات الألمانية من ألبانيا. بالإضافة إلى ذلك، يحسب المدعي العام الألماني على المجموعة رجلا سابعا يُشتبه في إنه مقيم في الخارج منذ ترحيله.

وبحسب بيانات الادعاء العام اليوم، شاركت المجموعة في تدريبات مع إسلاميين آخرين كانوا على اتصال بمهاجم فيينا. وفي العاصمة النمساوية، قتل أحد أنصار تنظيم داعش أربعة أشخاص وجرح آخرين في 2 نوفمبر الماضي قبل أن يلقى حتفه برصاص الشرطة. وكان التدريب يدور حول ما يسمى بألعاب كرات الطلاء، والتي يتم من خلالها ممارسة مهارات وتكتيكات عسكرية.

وتشتبه السلطات في أن أحد المتهمين كان عضوا ثابتا في داعش منذ مارس 2017 على أبعد تقدير. ووفقا لنتائج التحقيقات، فقد عمل هذا المتهم على شبكة الإنترنت باللغتين الروسية والطاجيكية لاستمالة أنصار وجمع التبرعات من جميع أنحاء العالم.

وتشتبه السلطات في أن الخلية الألمانية تأسست في يناير 2019. وكانت المجموعة قد حصلت بالفعل على تعليمات ومواد لتصنيع قنبلة، كما كان متوفرا لديها أيضا سلاح لتنفيذ خطط اغتيال. ويفترض مكتب المدعي العام الاتحادي أن هذا الهجوم "ما كان من الممكن إحباطه إلا بتدخل قوات خاصة عقب وقت قصير من حيازتهم السلاح".