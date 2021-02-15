وصف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طريقة امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي بالفكرة المبتكرة، في محاولة لتقليل الأعداد أثناء أداء الامتحان.

وطمأن شوقي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر فضائية «ten»، مساء اليوم الأحد، أولياء الأمور، قائلًا إن الرئيس عبدالفتاح اليوم يتأكد بنفسه من كل التفاصيل التي يعود الأساس فيها إلى حماية صحة الطلاب.

ولفت إلى توجيه الرئيس بمنح فرصة الاختيار لأولياء الأمور لطريقة تعلم أبنائهم، سواء بالحضور في المدارس أو التعلم عن بعد، ذاكرًا أن هذا الحل مرن جدًا.

وتابع: «نحن أفضل بكثير من دول العالم في التعليم بشهادة المؤسسات الدولية كلها»، مشيرًا إلى إلغاء الامتحانات وإيقاف الدراسة في كثير من دول العالم.

وأضاف أنه تحدث مع الرئيس خلال اجتماع اليوم، في الكثير من القضايا الخاصة بنظام التعليم الجديد، منها تدريب المعلمين والعناية بأحوالهم المادية، لكن الاهتمام الأكبر في الوقت الحالي شمل استكمال الدراسة.