 فيديو.. رغد صدام حسين: عصر والدي الأفضل للعراقيين.. البلد كان مستقرا - بوابة الشروق
الإثنين 15 فبراير 2021 8:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. رغد صدام حسين: عصر والدي الأفضل للعراقيين.. البلد كان مستقرا

أسماء الدسوقي
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 8:29 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 8:29 م

قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، إن عصر والدها كان الأفضل للعراقيين بشهادة الكثير من المواطنين.

وأضافت، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن العراقيين في عصر والدها كانوا يعيشون في تقدير عالٍ، معقبة: «كانوا يعيشون في عز ولا أحد يسيء لهم».

وذكرت أنه بشكل عام كان العراق مستقر رغم الصعوبات التي مر بها الناس، متابعة: «الناس كانت عايشة، على الأقل الأم كانت مطمئنة على أولادها وحياتها ورزقها بالقدر الممكن».

ولفتت إلى عدم تمكن أحد على المساس بسلطة العراق في عصر والدها، قائلة: «من يسيء إلى حالة معينة تمس خطوط السلطة يصبح التعامل بشكل آخر قد يميل إلى القسوة».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك