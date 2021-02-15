قالت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، إن عصر والدها كان الأفضل للعراقيين بشهادة الكثير من المواطنين.

وأضافت، في لقاء خاص لفضائية «العربية»، مساء اليوم الاثنين، أن العراقيين في عصر والدها كانوا يعيشون في تقدير عالٍ، معقبة: «كانوا يعيشون في عز ولا أحد يسيء لهم».

وذكرت أنه بشكل عام كان العراق مستقر رغم الصعوبات التي مر بها الناس، متابعة: «الناس كانت عايشة، على الأقل الأم كانت مطمئنة على أولادها وحياتها ورزقها بالقدر الممكن».

ولفتت إلى عدم تمكن أحد على المساس بسلطة العراق في عصر والدها، قائلة: «من يسيء إلى حالة معينة تمس خطوط السلطة يصبح التعامل بشكل آخر قد يميل إلى القسوة».