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كورونا في العالم: الإصابات تصل إلى 108.9 مليون والوفيات 2.4 مليون

نيويورك - د ب أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 7:37 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 7:37 م

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، 108 مليون و877 ألفا و443 حالة في مختلف أنحاء العالم حتى الساعة 13:09 دقيقة بالتوقيت العالمي الموحد (يو تي سي)، وذلك بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا، في وفاة 2 مليون و401 ألف و264 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب أفريقيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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