الإدارات التعليمية تتداول إقرار الغياب الاختيارى عن الفصل الدراسى الثانى

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تداولت بعض الإدارات التعليمية، عبر صفحاتها على "فيسبوك"، إقرار الغياب الاختيارى عن الفصل الدراسى الثانى، الذى يوقعه ولى الأمر فى الإدارة التعليمية حال اختيار استكمال ابنه الدراسة بالفصل الدراسى الثانى من خلال التعليم عن بعد.

وشملت بيانات الإقرار اسم ولى الأمر ورقم البطاقة واسم نجله بالمدرسة والصف الدراسى الذى يدرس به الطالب والعام الدراسى.

وجاء نص الإقرار "أن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف أُتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر أيام الاختبارات فقط وهذا إقرار منى بذلك".

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن رفع الغياب بالمدارس وترك الحرية لولي الأمر في إرسال أبنائه للمدرسة ولكن مع توقيع إقرار بذلك.