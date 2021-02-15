تقارير: حل وشيك للبرلمان الجزائري

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أعلن جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد" في الجزائر، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد يمرر قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي.

وقال جيلالي سفيان في تصريح لصحيفة "الشروق" الجزائرية: "فهمت من كلام الرئيس خلال لقائي معه أن هناك توجها نحو حل البرلمان لكن القرار لم يتخذ بعد".

وأضاف: "هناك احتمالية كبيرة لحل البرلمان الحالي واستدعاء الهيئة الناخبة قبل شهر يونيو المقبل، مع إمكانية أن يمرر قانون الانتخابات الجديد بأمر رئاسي".

وأوضح رئيس حزب "جيل جديد" أن الدستور الجزائري الجديد يسمح لرئيس الجمهورية، وفقا لصلاحياته الجديدة، بـ "سن قوانين وتمريرها عبر أوامر رئاسية".

وذكّر جيلالي سفيان بأن حل المجالس المنتخبة ينسجم مع مطالب الشعب قائلا: "لا يوجد إشكال بخصوص حل البرلمان ما دام المجلس الحالي مرفوضا شعبيا".