

أظهرت بيانات البنك المركزي الفلبيني الصادرة اليوم الاثنين أن الفلبينيين العاملين في الخارج حولوا إلى بلادهم خلال ديسمبر الماضي 89. 2 مليار دولار بتراجع نسبته 4. 0% عن الشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة نسبتها 21% عن نوفمبر الماضي.



وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى ارتفاع سعر البيزو الفلبيني أمام الدولار بنسبة 2ر0% خلال ديسمبر الماضي.



يذكر أنه يوجد حوالي 4. 5 فلبيني يعملون في الخارج حتى 2019 بحسب بيانات الأمم المتحدة.



وتمثل تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج حوالي 1. 6% من إجمالي الناتج المحلي للفلبين.