 تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج تسجل 89. 2 مليار دولار خلال ديسمبر - بوابة الشروق
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تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج تسجل 89. 2 مليار دولار خلال ديسمبر

د ب أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 11:43 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 11:43 ص

أظهرت بيانات البنك المركزي الفلبيني الصادرة اليوم الاثنين أن الفلبينيين العاملين في الخارج حولوا إلى بلادهم خلال ديسمبر الماضي 89. 2 مليار دولار بتراجع نسبته 4. 0% عن الشهر نفسه من العام الماضي وبزيادة نسبتها 21% عن نوفمبر الماضي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى ارتفاع سعر البيزو الفلبيني أمام الدولار بنسبة 2ر0% خلال ديسمبر الماضي.

يذكر أنه يوجد حوالي 4. 5 فلبيني يعملون في الخارج حتى 2019 بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وتمثل تحويلات الفلبينيين العاملين في الخارج حوالي 1. 6% من إجمالي الناتج المحلي للفلبين.

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