أعلن أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة اليوم الإثنين، انتهاء أزمة الحكام، ورفضه القاطع لزيادة عدد الأندية الصاعدة بأقسام الدوري المختلفة.

وقال مجاهد خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر اتحاد الكرة اليوم الإثنين:" من الطبيعي أن يكون هناك أندية راضية وأخرى غير راضية سواء على نظام المسابقات أو التحكيم، سواء كان هذا بحق أو بدون حق".

وأضاف:" أحاول تصحيح الأوضاع في مسابقات الدوري بمختلف أقسامه سواء القسم الثاني والثالث والرابع".

وأكمل:" بسبب زيادة العدد، قمت بإقالة العديد من الأجهزة الفنية لأنهم لم يكن لهم أي دور"

وأضاف: "تقبلنا النقد، ونتفهم دور وسائل الإعلام، كان يجب أن نعمل بشكل سريع ومن الطبيعي أن يكون هناك أثار جانبية، أحمد حسام عوض ومحمد الشواربي سيكون لهما شأن محلياً وأفريقياً ودولياً".

وأكد "هناك أكثر من لجنة تفتيش على اتحاد الكرة ولا يوجد أي مشاكل، وهناك دعم كبير من الدولة لهاني أبوريدة في انتخابات المكتب التنفيذي للكاف".

وشدد "لم نحصل على أي مستحقات من الشركة الراعية منذ تولينا المسؤولية، قمنا بسداد أيضاً مستحقات الحكام المتأخرة".