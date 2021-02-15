 محمود الضبع: لجان البرلمان النوعية مطبخ القوانين.. وانتخاباتها تطمئن المصريين على تشريعاتهم - بوابة الشروق
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محمود الضبع: لجان البرلمان النوعية مطبخ القوانين.. وانتخاباتها تطمئن المصريين على تشريعاتهم

الكاتب الصحفى محمود الضبع
الكاتب الصحفى محمود الضبع

نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 12:02 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 12:02 ص
علق الكاتب الصحفى محمود الضبع، على نتائج انتخابات اللجان النوعية في مجلس النواب 2021، مؤكدًا أنها اتسمت بالتنافس والتنوع الكبير.

وقال الكاتب الصحفي، خلال تصريحات تلفزيونية على قناة «إكسترا نيوز»، إن انتخابات مجلس النواب نجحت في إفراز برلمان متنوع ومتعدد التخصصات، موضحًا أن «ما جرى في البرلمان من اختيارات النواب باللجان الفرعية يؤكد قوة المتنافسين، وأن هناك استعدادات لما هو قادم وما سيتم مناقشته من قوانين وتشريعات جديدة، ويطمئن المصريين على المرحلة المقبلة وخاصة فيما يتعلق بالتشريعات».

وأوضح أن «اللجان النوعية بمجلس النواب بمثابة المطبخ الأساسي للقوانين وتأسيسها وتجهيزها»، مشيرًا إلى أن «ما جرى بها بمثابة تجربة ديمقراطية تؤكد عراقة البرلمان المصري».

وذكر أن انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب، شهدت منافسة كبيرة، وكان هناك إعادة في عدد من اللجان مثل البيئة والطاقة، في ظل مظلة ديمقراطية وشفافة وتحمل جوًا من الاحترام والديمقراطية المعهودة.



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