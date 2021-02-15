تفتتح عروض الموسم الجديد "أليس فى بلاد العجائب" في الثامنة مساء بعد غد الأربعاء، على مسرح البالون، وذلك ضمن خطة الموسم الشتوى لقطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

عرض "أليس فى بلاد العجائب" إنتاج فرقة تحت 18 بقيادة الفنان عبدالمنعم محمد، وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، حيث رفع لافتة كامل العدد على عروض موسمه السابق، وحقق أعلى الإيرادات في تاريخ عروض قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية.

العرض مأخوذ عن الرواية العالمية التي تحمل نفس الاسم، والتي يتم تقديمها عبر العديد من الاعمال الفنية والمسرحية في معظم دول العالم، وتدور احداث العرض في قالب غنائي استعراضي حول تلك الرحلة الخيالية التي تقوم بها الطفلة أليس إلى عالم أسطوري.

يشارك في بطولة العرض الفنانين مروة عبدالمنعم، ضياء شفيق، حسن الشريف، هبة محمد، بسمة ماهر، نور الشرقاوي، كريم عبد الشافي، محمد عمر، أحمد شومان، أحمد حمودة، ليلى عبد الحميد، محمد فايز، عمر إيهاب الفنان حمادة محمود، مصطفى محمد، نادين خالد، نور شادى، أحمد عبد المعبود، وحور الشاذلي.

كتب أشعار العرض عادل سلامة، والحان جون خليل، وموسيقى مارك اسكندر، واستعراضات ضياء شفيق، وأعمال نحت ومناظر منذر مصطفى، وديكور حازم شبل، وإضاءة أبوبكر الشريف، وملابس نعيمه عجمي، وماسكات محمد سعد، ومخرجين منفذين عماد عبد العظيم وإيهاب علوان، ومساعدى الإخراج دعاء عبدالرحمن واحمد مصطفي وياسر جمعه واحمد طارق، إعداد واخراج محسن رزق.