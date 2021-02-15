تفقد وفد من معهد بحوث أمراض النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، زراعات محصول القمح بمحافظة بني سويف للاطمئنان على الحالة المرضية للمحصول؛ تنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للإكتشاف المبكر لأي إصابات بمرض الصدأ الأصفر.

وقال مدير المعهد الدكتور أشرف خليل، إن زراعات القمح جيدة بالمحافظة ولم يتم إكتشاف أى إصابات بمرض الصدأ الأصفر حتى تاريخه، لافتا إلى أنه تم عقد لقاءات مباشرة مع المزارعين، وشرح التوصيات الفنية الخاصة بأهم أمراض القمح خلال هذه الفترة من عمر المحصول.

وطالب "خليل"، المزارعين ضرورة الإبلاغ السريع في حال ظهور أي أعراض لمرض الصدأ الاصفر للقمح، خاصة مع موجات الطقس السيء خلال اليومين المقبلين، لسرعة إتخاذ اللازم وعدم تعرض المحصول إلى خسائر.

وتفقد مدير المعهد، برنامج قسم بحوث أمراض القمح بمحطة بحوث سدس، كما تفقدوا المحاصيل الشتوية بالمحطة، مشيدا بالجهود المبذولة فى تنفيذ التجارب ذات الأهداف الواضحة والتى لها مردود تطبيقى فى زيادة إنتاجية الفدان.

وناشد مدير المعهد، أيضا الباحثين بضرورة تنفيذ البحوث التى لها مردود تطبيقى لزيادة إنتاجية المحاصيل المختلفة وتنفيذ البحوث ذات الأفكار الجديدة وليست التقليدية والعمل على نشر البحوث فى المجلات الدولية ذات معامل التأثير، لافتا إلى أنه سيتم تحفيز باحثي المعهد فى حال النشر فى مجلات ذات معامل تأثير عالي، وذلك للإرتقاء بالمستوى البحثى للمعهد.