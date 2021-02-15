 أميرة البيلي تطرح أزيك بمناسبة عيد الحب - بوابة الشروق
الإثنين 15 فبراير 2021 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

أميرة البيلي تطرح أزيك بمناسبة عيد الحب


نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 3:27 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 3:27 م
طرحت الشاعرة أميرة البيلي، قصيدتها الجديدة بعنوان "أزيك"، بمشاركة المطرب محمد جمعة، بأغنية "شمس طالعة"، وهي من كلمات محمود صالح، وإخراج محمد حجر.

واستمر التصوير طيلة الشهرين الماضيين؛ لعرضها على الجمهور، تزامنًا مع الاحتفالات بعيد الحب.

وأوضحت البيلي، في تصريحات صحفية، أن العمل فني أدبي فهو مزيج من الشعر والغناء، فتلقي قصيدتها الجديدة "أزيك" ممزوجة مع أغنية "شمس طالعة" من ألحان وغناء المطرب محمد جمعة، وتوزيع محمد مجدي، وتم التصوير بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وأماكن مختلفة بمعالم محافظة الإسكندرية.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك