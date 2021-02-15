استطلاع رأي يشير إلى تراجع شعبية المرشح الأول لانتخابات الرئاسة في بيرو

أظهر أحدث استطلاع للرأي تراجع نسبة تأييد المرشح الأول في انتخابات الرئاسة البيروفية جورج فورسيته إلى 11% مقابل 17% خلال يناير الماضي وذلك قبل الانتخابات التي ستجري يوم 11 أبريل المقبل.

وارتفعت شعبية أقرب منافسيه وهو يونهي ليسكانو إلى 10% من الأصوات مقابل 6% في استطلاع الشهر الماضي بحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة إبسوس لبحوث الرأي العام ونشرتها صحيفة إل كوميرسو.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى استقرار شعبية كيكو فوجيموري عند مستوى 8% وارتفعت شعبية فيرونيكا ميندوزا من 7% إلى 8% خلال شهر.

وقال 29% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لم يحسموا أمرهم بشأن المرشح الذي سيصوتون له، في حين توزعت الأصوات الباقية بين المرشحين الأخرين.

شمل استطلاع الرأي 1219 ناخبا وأجري يومي 10 و11 فبراير الحالي بهامش خطأ يبلغ 8ر2 نقطة.

ومن المقرر إجراء جولة الإعادة يوم 9 يونيو المقبل بين المرشحين الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات، إذا لم يتمكن أي مرشح من الحصول على أكثر من 50% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى.