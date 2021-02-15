انتقادات واسعة في غزة لتقييد سفر النساء والشباب غير المتزوجين

انتقدت فصائل ومؤسسات حقوقية اليوم الاثنين بشدة تعميم صدر عن "مجلس القضاء الشرعي الأعلى" التابع لحركة حماس بشأن تقييد سفر النساء والشباب غير المتزوجين.

وأصدر المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في غزة أمس تعميما قضائيا بخصوص المنع من السفر، إذ تضمن أربعة بنود لحالات مختلفة فرضت عليها قيود طالت الذكور والإناث على حد سواء.

ونصت المادة الأولى من التعميم على أنه "يُمنع الأب من السفر بأولاده القاصرين والمشمولين بحضانة النساء بلا رضا حاضنتهم، وفي حال رضاها يتم عمل حجة عدم ممانعة من السفر لدى محكمة أول درجة حسب الأصول".

فيما نصت المادة الثانية من التعميم بأنه "إذا انتقلت حضانة القاصرين والمشمولين بحضانة النساء إلى الأب الذي طلق زوجته وتزوجت بأجنبي ولم يوجد من ينتقل إليه حق الحضانة جاز للأب أن يسافر بأولاده إلى أن يعود حق أمهم أو من يقوم مقامها في الحضانة".

ونصت المادة الثالثة على "جواز منع الولد الذي تجاوز 18 عاما من السفر من قبل أحد الأبوين والجد للأب، إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة".

أما المادة الرابعة فنصت على "منع سفر الأنثى غير المتزوجة بكرًا أو ثيبًا دون الحصول على إذن وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر إذا كان في سفرها ضرر محض أو وجدت دعوى قضائية بينهما تستلزم المنع من السفر".

واعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان صحفي تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه، التعميم المذكور بأنه يعد تقييداً لعمل الحريات العامة، ومنها حرية الحركة وحرية السفر وحرية التنقل.

وذكرت الجبهة أن "تعميم منع السفر يشكل انتهاكا للقانون الأساسي الفلسطيني، والإعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية"، مطالبة بالتراجع عنه.

من جهته ، أعرب حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره للتعميم المذكور، معتبرا إياه "مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولمنظومة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة".

وطالب الحزب ، في بيان صحفي ، حركة حماس وسلطتها في غزة بوقف "سياسة الانحياز للفكر الظلامي المتطرف، والابتعاد عن كل ما من شأنه تمزيق وحدة المجتمع وتعميق الانقسام".

واعتبر الناشط الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مصطفى إبراهيم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن تعميم المجلس الأعلى للقضاء "يخالف القانون الأساسي الفلسطيني والقوانين المنظمة للأحوال الشخصية المعمول بها".

كما أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن القرار "يشكل مخالفة صريحة للقانون الأساسي الفلسطيني والمواثيق الدولية ذات الصلة، وانتهاكًا واضحًا للحق في السفر".

وشدد المرصد، في بيان صحفي، على أن القانون الأساسي يسمو على التعميمات القضائية "فلا يجوز إصدار تعميم قضائي يحمل في طياته مخالفات صريحة للقانون الأعلى في البلاد، فضلاً عن أن التعميم يقيد الحق في التنقل، وهو من الحقوق الأصيلة المكفولة في القانون الأساسي والقوانين الدولية على حدٍ سواء".

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بالعدول عن التعميم القضائي الأخير، كون بنوده تتعارض مع أصول القانون والحق المكفول للأشخاص في التنقل والسفر.

وحث السلطات الحاكمة في قطاع غزة على ضمان تطبيق واحترام مبادئ حقوق الإنسان، والابتعاد عن إصدار توجيهات أو تعميمات تمييزية تخالف القوانين المحلية والدولية ذات الصلة.