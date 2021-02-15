 القنصل البريطاني: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عائقا أمام إطلاق المفاوضات - بوابة الشروق
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القنصل البريطاني: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عائقا أمام إطلاق المفاوضات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 12:00 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 12:00 م

أكد القنصل البريطاني العام في القدس فيليب هول أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتُشكل عائقاً أمام إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

 

وأعرب هول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين - عن قلق بلاده إزاء عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد المواطنين الفلسطينيين، مضيفاً أن السنوات الخمس الماضية كانت شاقة، ولم تظهر أي فرصة لتحسين الوضع على الأرض.

 

وأكد هول أن بلاده مستمرة في تقديم الدعم المالي لوكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إضافة إلى دعم قطاعي الصحة والتعليم الفلسطيني من خلال الحكومة الفلسطينية.

 


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