الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تداعيات كورونا العنصرية

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن وباء كورونا تسبب بـ"أزمة في حقوق الإنسان" وإن "العنف القائم على التمييز وكره الأجانب والتطرف يتفاقم عبر العالم".



مع ذلك، أضاف جوتيريش: "لا مكان للكراهية في المستقبل الذي نسعى إلى بنائه والأمم المتحدة لن تحيد أبدا عن التزاماتها في مكافحة العنصرية والتمييز"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.



جاء ذلك في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قبل ساعات بعد أن ألح في الفترة الأخيرة على ضرورة الاهتمام بوصول عادل للقاحات المضادة لوباء كورونا إلى فقراء العالم، لأن أي إخلال بذلك سيبقي الفيروس منتشرا والوباء متفشيا وسيشكل خطرا على كل شعوب الأرض.