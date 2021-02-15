 الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تداعيات كورونا العنصرية - بوابة الشروق
الإثنين 15 فبراير 2021 2:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟
النتـائـج تصويت

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تداعيات كورونا العنصرية

وكالات
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 2:35 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 2:35 م
قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن وباء كورونا تسبب بـ"أزمة في حقوق الإنسان" وإن "العنف القائم على التمييز وكره الأجانب والتطرف يتفاقم عبر العالم".

مع ذلك، أضاف جوتيريش: "لا مكان للكراهية في المستقبل الذي نسعى إلى بنائه والأمم المتحدة لن تحيد أبدا عن التزاماتها في مكافحة العنصرية والتمييز"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

جاء ذلك في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قبل ساعات بعد أن ألح في الفترة الأخيرة على ضرورة الاهتمام بوصول عادل للقاحات المضادة لوباء كورونا إلى فقراء العالم، لأن أي إخلال بذلك سيبقي الفيروس منتشرا والوباء متفشيا وسيشكل خطرا على كل شعوب الأرض.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك