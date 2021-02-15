تركيا تتهم الدول الغربية بالازدواجية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية

تواصل السياسة التركية ممارستها العدائية ضد الدول الأوروبية والولايات المتحدة، متذرعة في كل مرة بذرائع متعددة، فقد تدهورت العلاقات بين باريس وأنقرة على خلفية محاربة فرنسا لبعض الحركات الانفصالية.

وبحسب موقع "تركيا الآن" فقد هاجم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين، الدول الغربية، متهما إياها بازدواجية المعايير حيال تصنيف التنظيمات الإرهابية، وذلك على خلفية تشكيك الولايات المتحدة الأمريكية في اتهامات تركيا لحزب العمال الكردستاني بالمسؤولية عن مقتل 13 مواطنًا في شمال العراق.

وقال "أوغلو"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن العالم الغربي التزم الصمت حيال مقتل 13 مواطنًا تركيا، أمس، في منطقة كارا شمال العراق، مضيفاً: العالم الغربي ما زال يعتنق عقيدة أن إرهابهم جيد، وإرهاب الآخرين سيئ، هذا أمر لا يمكن قبوله ويعد ازدواجية معايير في التعامل مع التنظيمات الإرهابية.

كانت القوات التركية قد عثرت أمس الأحد على جثث 13 مواطنًا لدى مداهمة أحد الكهوف في منطقة كارا شمال العراق في إطار عملية "مخلب النسر – 2" التي أعلن وزير الدفاع التركي انتهاءها.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر محلية تركية عن تورط وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في حادث مقتل الضباط الأتراك، وليس حزب العمال الكردستاني، في الهجوم الذي وقع بمنطقة غارة شمال العراق.

وأوضحت المصادر أن الجيش التركي ضرب جنوده الأسرى جوا وبرا عمداً، في عملية بدأها في العاشر من فبراير الجاري، رغم علم القيادة العسكرية التركية بوجود ضباط أتراك أسرى في تلك المنطقة، موضحة أن تركيا أصبحت تلجأ إلى الأكاذيب لتشويه صورة حزب العمال، بهذا الحادث المأساوي اللا إنساني.