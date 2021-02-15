دعوات للحكومة الإيطالية لاتخاذ قرارات حاسمة لاحتواء كورونا

وجه مستشارون في قطاع الصحة دعوة لرئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي لاتخاذ قرارات حاسمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وجدد والتر ريكياردي، مستشار وزارة الصحة الدعوة اليوم الاثنين من أجل "إغلاق قصير ومستهدف" على مستوى البلاد.

كانت الحكومة الائتلافية السابقة بقيادة جوزيبي كونتي، انهارت بعد خلاف مع حليف في الائتلاف بشأن استخدام أموال من الاتحاد الأوروبي للتعافي من أزمة فيروس كورونا.

وتتولى الحكومة الجديدة مهامها وسط قلق متزايد بشأن انتشار سلالات مختلفة من فيروس كورونا، حيث يُقال إن السلالة المتحورة البريطانية تمثل حوالي حالة واحدة من كل خمس حالات على مستوى البلاد ، وفقا لتحليل وزارة الصحة.

وتعد حملة التلقيح في إيطاليا عنصرا رئيسيا في جدول أعمال دراجي ويخطط لإشراك هيئة الدفاع المدني ، وفقا لتقارير إعلامية. وترددت تقارير مفادها انه يهدف إلى تلقيح 300000 شخص كل يوم.



