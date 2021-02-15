المتحدث العسكري: جهود مكثفة لحرس الحدود بكافة الجهات الاستراتيجية

أعلن المتحدث العسكري عن تكثيف قوات حرس الحدود لجهودها خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له، إن جهود قوات حرس الحدود أسفرت عن ضبط (144) قطعة سلاح مختلفة الأنواع واكتشاف وتدمير (4) فتحات نفق بشمال سيناء و(1558) كيلوجرامًا من النباتات المخدرة وضبط (140) عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب وضبط (535) ألف قرص مخدر والقبض على (170) فردًا من المهربين والخارجين عن القانون وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (3740) فردًا.‎

وأوضح المتحدث أنه استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط (3) بندقيات قناصة و(3) رشاشات و(11) بندقية آلية و(12) بندقية خرطوش و(25) مسدس صوت و(90) بندقية ضغط هواء فضلاً عن عدد (2500) طلقة مختلفة الأعيرة و(15) هاتف اتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى إكتشاف وتدمير عدد (4) فتحات نفق بشمال سيناء.

ونجحت عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات فى ضبط (963) كيلوجرامًا لجوهر الحشيش و(548) كيلوجرامًا لنبات البانجو و(47) كيلو جرامًا للأفيون فضلاً عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية.

كما تم ضبط عدد (140) عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة وغير الخالصة الرسوم الجمركية، وضبط عدد (535) ألف قرص مخدر و(7) كيلوجرامات من الدهب المهرب، بالإضافة إلى ضبط عدد (15) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن، و(122) طنًا من الحجارة المخلوطة بالذهب.

وفي سياق متصل قامت قوات حرس الحدود بالقبض على (170) فردًا من المهربين والخارجين عن القانون ، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد (3740) فردًا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

يأتي ذلك استمرارًا للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهارًا في تأمين حدود مصر بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة.