سياحة النواب: القوى العاملة تصرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع

قالت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب النائبة نورا إن وزير القوى العاملة محمد سعفان أكد أنه سيتم صرف الدفعتين الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي خلال الأيام القادمة من صندوق طوارئ الوزارة، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من صرف الإعانتين الثانية والثالثة للعاملين بالمنشآت التي لديها استيفاءات أو تخلفت عن التقدم في الوقت المحدد.

وأكدت رئيسة لجنة السياحة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن قيمة الإعانة الشهرية للعاملين تصرف وفقا للراتب الأساسي عن شهر ديسمبر 2019 بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1575 جنيها، مضيفة أن عدد العمالة بالقطاع السياحي المستحقة لتلك الإعانات يبلغ نحو 332 ألف عامل، يعملون بنحو 1888 منشأة سياحية.

وأوضحت أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والمبادرات لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية والعاملين بها لمواجهة أزمة كورونا، شملت منح 9 إعانات شهرية للعاملين المؤمن عليهم بالقطاع السياحي، اعتبارا من أبريل الماضي وحتى ديسمبر 2020 من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، بالإضافة لتأجيل سداد المنشآت السياحية والفندقية لبعض المستحقات كالكهرباء والمياه والغاز، وتأجيل سداد الضرائب وإلغاء الحجز الإداري للمنشآت حتى نهاية 2021.