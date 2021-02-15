استطلاع: حزب كوسوفو اليساري يتجه للفوز في الانتخابات

يتجه حزب فيتيفيندوسيه (تقرير المصير) اليساري في كوسوفو ليكون أكبر حزب بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد، وفقا لاستطلاعات الرأي عقب الخروج من مراكز الاقتراع.
وقال منظمو استطلاعات الرأي من معهد بيبوس بعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة السابعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش) إن الحزب اليساري حصل على أكبر نسبة من الأصوات بنسبة 42 %.
ومن المتوقع أن يحصل الحزب الحاكم منذ فترة طويلة "الحزب الديمقراطي لكوسوفو" على 5ر16 % من الأصوات، وحزب الرابطة الديمقراطية لكوسوفو المحافظ على 15%.
وبعد إعلان نتائج الاستطلاع، بدأت التجمعات الاحتفالية في مقر حزب فيتيفيندوسيه الرئيسي في العاصمة بريشتينا.
وكان المواطنون في كوسوفو قد خرجوا بأعداد كبيرة، مدفوعين بتوقعات التغيير السياسي، من أجل انتخاب برلمان جديد للبلاد للمرة الثانية خلال عام ونصف.