فوز فاوتشي بجائزة إسرائيلية مرموقة لمساهماته في مجال الصحة العامة

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فاز أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة اليوم الاثنين، بجائزة أكاديمية إسرائيلية مرموقة لعمله خلال أزمة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، من بين أمور أخرى.

وقد منحت جائزة دان ديفيد لفاوتشي في مجال الصحة العامة، حسبما أعلنت المؤسسة في بيان صحفي.

وتقسم الجائزة التي يتم منحها سنويا إلى ثلاث فئات، الماضي والحاضر والمستقبل، تبلغ قيمة كل جائزة منها مليون دولار. وحصل فاوتشي على جائزة العام في فئة الحاضر.

وتتضمن قائمة الفائزين الآخرين بالجائزة هذا العام: مؤرخو الصحة والطب أليسون باشفورد وكاثرين بارك وكيث وايلو في مجال تاريخ الصحة والطب. ورواد العلاج المناعي المضاد للسرطان، زيليج إيشار وكارل جون وستيفن روزنبرج في مجال الطب الجزيئي.

وفي إعلانها، أثنت لجنة الجائزة على فاوتشي "لمساهمته الاستثنائية في أبحاث فيروس نقص المناعة البشرية" و"إنقاذ ملايين الأرواح في العالم النامي".

وسيتم تكريم الفائزين في حفل افتراضي على شبكة الإنترنت في مايو المقبل.