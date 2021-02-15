 ألمانيا تتهم 5 من طاجيكيستان بالانضمام لتنظيم داعش - بوابة الشروق
الإثنين 15 فبراير 2021 11:56 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. كيف ستكون مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية؟


النتـائـج تصويت

ألمانيا تتهم 5 من طاجيكيستان بالانضمام لتنظيم داعش

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:32 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:32 م

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية الألمانية، اليوم الاثنين، توجيه الاتهام لخمسة من حاملي جنسية طاجيكستان، يشتبه في انتمائهم لخلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في ألمانيا وتخطيطهم لشن هجمات في البلاد عام 2019.

ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، أن أحد المتهمين الخمسة تم ترحيله من ألمانيا قبل عام، والآخر حُكم عليه بالسجن سبع سنوات في محاكمة منفصلة نهاية الشهر الماضي.

وتكشف لائحة الاتهام الجديدة، التي قدمتها النيابة العامة، أن الخلية متورطة بشكل أكبر في شبكات الإرهاب حول العالم عما كان معروفًا عنها في السابق، حيث كان أعضاؤها على اتصال بأشخاص مقربين من هجوم ستوكهولم الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص في عام 2017، وهجوم فيينا الذي أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين في عام 2020.

وأضافت النيابة إن أحد المشتبه بهم كان يروج لجمع المال عبر قنوات ناطقة بالروسية والطاجيكية تابعة للتنظيم المتطرف، فضلًا عن تجنيد أعضاء جدد ساعدوا في تكوين خلية إرهابية بغرب ألمانيا في مطلع عام 2019.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك