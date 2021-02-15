مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

تقام اليوم، الإثنين، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد في ختام الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

وست هام يونايتد × شيفيلد يونايتد 8:00م beIN Sports HD 1

تشيلسي × نيوكاسل يونايتد 10:00م beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني الممتاز:

قاديش × أتلتيك بيلباو 10:00م beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي الممتاز:

هيلاس فيرونا × بارما 9:45م beIN Sports HD 4

الدوري الألماني الممتاز:

بايرن ميونيخ × أرمينيا بيليفيلد 9:30م beIN Sports HD 5 max

كأس مصر (دور الـ32):

المصري البورسعيدي × المنصورة 2:30م ON Time Sports 1 HD