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مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 10:55 ص

تقام اليوم، الإثنين، العديد من المباريات على مستوى الكرة العالمية، سيكون أبرزها مواجهة تشيلسي أمام نيوكاسل يونايتد في ختام الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وفيما يلي تستعرض بوابة «الشروق» أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإنجليزي الممتاز:

وست هام يونايتد × شيفيلد يونايتد  8:00م         beIN Sports HD 1

تشيلسي × نيوكاسل يونايتد  10:00م                beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني الممتاز:

قاديش × أتلتيك بيلباو  10:00م             beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي الممتاز:

هيلاس فيرونا × بارما  9:45م            beIN Sports HD 4

الدوري الألماني الممتاز:

بايرن ميونيخ × أرمينيا بيليفيلد  9:30م          beIN Sports HD 5 max

كأس مصر (دور الـ32):

المصري البورسعيدي × المنصورة  2:30م       ON Time Sports 1 HD


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