جامعة عين شمس ومؤسسة صحتنا تجهزان وحدة علاج السكتة الدماغية بالدمرداش

وقّعت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، بروتوكول تعاون مشترك مع مؤسسة "صحتنا"، برئاسة عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بهدف دعم وتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات الجامعة (الدمرداش)، وذلك امتداداً لمذكرة التفاهم التي أبرمها الجانبان في عام 2018.

وبموجب هذا التعاون تكفل مؤسسة صحتنا توفير احتياجات وحدة السكتة الدماغية من الأجهزة الطبية بصورة فورية، بطاقة استيعابية للوحدة تبلغ واحد وعشرين سرير مريض بكل التجهيزات الطبية اللازمة.

وأشاد الدكتور محمود المتيني، خلال توقيع البروتوكول اليوم الاثنين، بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتاً إلى أن الكثير من الإنجازات التي تصب في صالح المواطن ومنظومة الرعاية الصحية في مصر جاءت نتاج التعاون مع كبريات المؤسسات المدنية وبخاصة مؤسسة "صحتنا".

وأضاف أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الدمرداش الجامعي تعد الوحيدة في مصر الحاصلة على الاعتماد الألماني وسيتم التعاون مع مؤسسة صحتنا في توفير أحدث الأجهزة والمعدات لإنشاء تلك الوحدة الجديدة حتى تستطيع استقبال ما يقرب من 2500 مريض بالعام الواحد، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية العاملة بتلك الوحدة من أطباء وتمريض هي من الكوادر الطبية المميزة في مصر لعلاج السكتة الدماغية؛ إذ أسفرت جهود هذا الطاقم الطبي عن حصول الوحدة على الجائزة الماسية عدة مرات من المنظمة الدولية للسكتة الدماغية، وهي الجائزة الأكثر تميزاً على مستوى العالم لوحدات السكتة الدماغية وهو ما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية لهذه الوحدة بمستشفى الدمرداش وإتباعها لأفضل المعايير الدولية في هذا الصدد.

من جانبه، أوضح عمرو شاكر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا، أن المؤسسة تعد مؤسسة مصرية غير هادفة للربح تسعى لتوفير حلول صحية مستدامة تكون متاحة للجميع وفي متناول كل المرضى المصريين، قائلاً "حتى نتمكن من انجاز أهدافنا، نحتاج لشراكات قوية توفر لنا الدعم اللازم لإتاحة الخدمات الصحية الملائمة للمرضى في جميع أنحاء مصر.. ولهذا فإننا نبحث عن شريك مؤسسي متميز يشاركنا إيماننا بتلك القضية ويبدي استعداده للالتزام التام بتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر".

وتابع شاكر: "لهذا فإنّ مذكرة التفاهم التي وقعناها مع مستشفى الدمرداش والتي تأتي على خلفية النجاحات السابقة التي حققتها المستشفى في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين، يمكنها تحقيق رؤيتنا بشكل فعلي على أرض الواقع. إنّ المستشفى والمؤسسة سيتعاونان عن كثب لتقليل قوائم انتظار مرضى السكتة الدماغية في المستشفيات".

يذكر أن السكتة الدماغية تعد ثاني سبب للوفاة في العالم، وثالث مسبب للإعاقة لكبار السن، وتمثل حالة طوارئ طبية، ويعد العلاج الفوري لها أمر بالغ الحيوّية والأهمية وخاصة في الساعات الذهبية الأولى، إذ يمكن من خلاله تقليل الأضرار للدماغ ومنع المضاعفات المحتملة ما بعد السكتة والتي تختلف باختلاف الجزء المتضرر من الدماغ، من شلل وفقدان الكلام أو فقدان الذاكرة وغيره، بشرط وصول المرضى للمستشفى بالساعات الذهبية الأولى وهذا يتطلب وجود وحدات متخصصة لهذا المرض حيث يتم إعطاء عقار إذابة الجلطة فورا، وفي 20% من الحالات يمكن إزالة الجلطة عن طريق القسطرة المخية.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة الله السعيد وكيل كلية الطب للتعليم والطلاب، والدكتور هاني عارف أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.