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ارتفاع معدلات التضخم في السودان بنسبة 304.33%

أ ش أ
نشر في: الإثنين 15 فبراير 2021 - 8:54 م | آخر تحديث: الإثنين 15 فبراير 2021 - 8:54 م

سجل معدل التضخم السنوي لشهر يناير الماضي في السودان، 304.33% مقارنة بنحو 269.33% في شهر ديسمبر من العام 2020، بارتفاع قدره 35 نقطة.

وعزا الجهاز المركزي للاحصاء في السودان، في بيان اليوم الاثنين، الزيادة إلى ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات، التي سجلت 248.27% لشهر يناير مقارنة بمعدل 206.44% لشهر ديسمبر، كما قفز معدل السلع المستوردة في سلة المستهلك إلى 197.66% للشهر الماضي مقارنة بمعدل 194.42% لشهر ديسمبر.

وقال الجهازالمركزي للاحصاء بالسودان، إن معدل التضخم في المناطق الحضرية لشهر يناير سجل 279.20%، مقابل في 244.68% ديسمبر، فيما بلغ معدل التضخم الشهري في المناطق الريفية 324.31% في شهر يناير مقارنة بـ288.74% لشهر ديسمبر.

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