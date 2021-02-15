الرئيس الروسي وولي العهد السعودي يبحثان سير صفقة أوبك بلس

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحث الطرفان فيه سير صفقة "أوبك +"، كما تناول الاتصال مكافحة جائحة كورونا، وإمكانية استخدام لقاحات روسية مضادة لفيروس كورونا في المملكة.

وجاء في بيان للكرملين، حسبما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الطرفين أكدا تطلع روسيا والسعودية إلى مواصلة التنسيق المكثف للحفاظ على استقرار أسواق الطاقة، مضيفا أن بوتين بحث مع ولي العهد تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات؛ ولاسيما في ضوء الذكرى الـ95 لقيام العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأعرب الجانبان عن اهتمام موسكو والرياض بتعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، كما لفت البيان إلى أن بوتين وبن سلمان تناولا أيضا الملفات الإقليمية وخاصة الأوضاع في سوريا ومنطقة الخليج.