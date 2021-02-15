الصحف الإماراتية تسلط الضوء على إرسال مسبار الأمل لأول صورة التقطها لكوكب المريخ

سلطت الصحف الإماراتية الضوء على إرسال "مسبار الأمل" لأول صورة التقطها لكوكب المريخ مدشناً بذلك رحلته لجمع 1000 جيجابايت من البيانات عن كوكب المريخ لتكون متاحة مجاناً للمجتمع العلمي العالمي.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" - في افتتاحيتها اليوم الاثنين تحت عنوان "مسبار العلم والمستقبل" - أن أول صورة لكوكب المريخ، يدشن من خلالها مسبار الأمل كأول مسبار عربي، رحلته لجمع البيانات حول الكوكب الأحمر، وتؤكد جهوزية وسلامة الأجهزة العلمية على المسبار عقب نجاحه بالدخول إلى المدار، منهياً المرحلة الرابعة من مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ، والدخول إلى المرحلتين المتبقيتين، وهما الانتقال إلى المدار العلمي والمرحلة العلمية.

من جانبها، أوضحت صحيفة "البيان" تحت عنوان " مهمة الأمل"، أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ يخدم البشرية بشكل عام والمجتمع العلمي بشكل خاص، إذ سيتم وضع المعلومات التي يجمعها المسبار من خلال أبحاثه في كوكب المريخ ومن دون مقابل، في متناول أكثر من 200 مؤسسة علمية ومركز أبحاث في العالم.

وأضافت أن هذا المشروع العلمي الإماراتي الطموح سيحدث تحولات جذرية في تطوير قدرات دولة الإمارات والعالم العربي في مجال البنية التحتية الهندسية والصناعية والعلمية والبحثية.

أما صحيفة "الوطن"، أكدت تحت عنوان "وطنُ اللا مستحيل"، أن انضمام الإمارات إلى نخبة دول العالم المتقدمة في استكشاف الفضاء سيسهم في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر تعود بالخير على البشرية والعلم والمستقبل.