تعليق جميع الأنشطة الرياضية بالعراق بسبب كورونا



قال الناطق باسم وزارة الصحة العراقية، الدكتور سيف البدر، إن جميع المنافسات الرياضية تعتبر معلقة في الوقت الحالي باعتبارها أحد الأنشطة التي تتضمن التجمعات.



وأضاف البدر، في تصريحات خاص لوكالة الأنباء العراقية، صباح الاثنين، أن جميع الانشطة التي تتضمن تجمعات تؤجل في الوقت الحالي وتمنع حسب قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والتي صدرت بها أوامر تنفيذية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء من ضمنها المباريات والألعاب بمختلفها.



وأوضح أن القرار عام ويشمل جميع المباريات، ولا يوجد أي استثناء في الوقت الحالي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.