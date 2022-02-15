الإسماعيلي يرصد 10 آلاف جنيه لكل لاعب حال الفوز على بيراميدز

قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، رصد مكافأة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل لاعب، حال تحقيق الانتصار على بيراميدز.

وجاء رصد هذه المكافأة من اجل تحفيز اللاعبين على العودة إلى الانتصارات في الفترة المقبلة، خاصة أن الإسماعيلي يحتل المركز قبل الأخير بجدول الدوري العام برصيد 3 نقاط.

في سياق أخر كشف الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، عن سلبية جميع لاعبي الفريق الأول من فيروس كورونا وذلك قبيل مواجهة بيراميدز المقرر انطلاقها بعد غد الإربعاء في تاسع جولات الدوري العام.

وأضاف: «جميع أعضاء الفريق حصلوا على جرعات التطعيم وبالتالي لا يخضعوا لأية مسحات وفي حال ظهور أعراض على أي لاعب يخضع لكشف عاجل من أجل الإطمئنان عليه وفي حال إيجابية مسحته يتم عزله في حجر صحي لحين شفاءه بشكل كامل».

وأكمل تصريحاته: «أن هناك متابعة يومية مع باهر المحمدي قائد الفريق للإطمئنان على حالته الصحية بعد ثبوت إيجابية مسحته».

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي يفتقد خلال المباراة القادمة كل من محمد فوزي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل لإصابات عضلية بجانب باهر المحمدي.