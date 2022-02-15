أكدت جامعة الدول العربية أن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أصبح يشكل الفاعلية الأكبر والأهم في المنطقة العربية التي تتناول أهداف التنمية المستدامة بشكل شامل، ويساهم في نشر وترويج مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها في المنطقة العربية.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الوزير المفوض ندى العجيزي مدير إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بجامعة الدول العربية في ختام النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة الذي انطلق أمس الأول الأحد واختتم اليوم الثلاثاء، وعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتنظيم من الجامعة العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي بعنوان "معًا لتعاف مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية.

ووجهت العجيزي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته للأسبوع العربي للتنمية المستدامة للمرة الرابعة على التوالي، كما توجهت بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط لإيمانه بأهمية الدور الذي يلعبه الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نشر وترويج مفهوم التنمية المستدامة وأهدافها في المنطقة العربية وكذلك للدكتورة هالة حلمي السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية لدعمها المستمر للأسبوع العربي منذ البداية وحتى اللحظة الحالية وأيضا لفريق الوزارة الذي اتسم بالكثير من التعاون والمرونة والنشاط، وإلى جميع الشركاء في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن الأيام الماضية كانت فرصة ممتازة لتبادل الرؤى البناءة وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والدروس المستفادة وتقديم نماذج حقيقية للنجاح من خلال الاستفادة من أهداف التنمية المستدامة في تحفيز الانتقال نحو ازدهار ملموس من أجل الوصول لتحقيق الأجندة الطموحة للتنمية المستدامة، هذا إلى جانب إبراز الحوارات الجادة والمبدعة من أجل بناء السلام والازدهار والشراكات الفاعلة.

وقالت العجيزي، إن الأسبوع العربي للتنمية المستدامة شهد إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر وإطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة وأيضاً إطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع.

كما دارت مناقشات متنوعة حول القضايا الرئيسية التي تناولتها هذه النسخة من الأسبوع، وهي تمويل التنمية والتكنولوجيا وتغير المناح، كما تم التطرق إلى موضوعات وقضايا قيمة ولاتقل أهمية عن الثلاث قضايا الرئيسية مثل التعافي الشامل ودور الإعلام والحوكمة والسلام والأمن المالي والقضاء على الجوع وتمكين الشباب والرفاه وجودة الحياة.

وأعربت عن سعادتها البالغة بالنجاح الذي حققه الأسبوع العربي للتنمية المستدام في نسخته الرابعة، وما تمخض عنه من تعزيز الشركات قائمة وتكوين لشراكات جديدة، بالرغم العقاده في ظروف استثنائية صعبة للغاية.

ووجهت الشكر في ختام كلمتها لأعضاء إدارة التنمية المستدامة بالجامعة العربية ومجمل أعضاء الأمانة العامة للجامعة.