معاون محافظ الفيوم: «حياة كريمة» من أهم المبادرات الرئاسية لتنمية الريف المصري

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استضاف مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة فى اللقاء الذى عقده المركز اليوم لمناقشة 'مبادرة حياة كريمة وملامح الجمهورية الجديدة (الفيوم كنموذج) " بهدف التعرف على ماتم إنجازه خلال المرحلة الأولى من المبادرة ومناقشة خطة المحافظة خلال المرحلة الثانية.

شارك فى اللقاء عدد من ممثلى القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين والمرأة بحضور فريق مركز النيل محمد هاشم مدير المركز والأستاذة حنان حمدي مسئول البرامج.

وأكد الدكتور محمد التوني فى بداية حديثه على أهمية مبادرة حياة كريمة كأحد أهم المبادرات الرئاسية الغير مسبوقة لتحسين جودة حياة المواطنين وتنمية وتطوير الريف المصرى وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، حيث تستهدف هذه المبادرة ٥٥ مليون مواطن على مستوى الجمهورية من خلال تنمية كافة القطاعات والخدمات.

وأضاف أن المشروعات التنموية التى تتم على أرض محافظة الفيوم تستهدف وضع محافظة الفيوم على خريطة التنمية الشاملة وتحسين جودة حياة المواطنين بها.

مشيرا إلى أن خطة مشروعات مبادرة حياة كريمة خلال المرحلة الأولى بمركزى أطسا ويوسف الصديق وضعت وفق دراسة للاحتياجات ومتطلبات المواطن، لافتا إلى أن ماتم التخطيط له من مشروعات كان أكثر مما تم رصدها من احتياجات المواطنين بالمركزين.

وعرض التوني بيان بالموقف الحالى من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركزى. إطسا ويوسف الصديق والتى تشمل مشروعات فى كافة القطاعات ونسبة التنفيذ فى هذه المشروعات لافتا إلى أن تكلفة هذه المشروعات خلال هذه المرحلة كانت ١٣ مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك اربع محاور رئيسية يتم العمل من خلالها ضمن مبادرة حياة كريمة وهي:

المحور الأول: محور تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية ويشمل المرافق والمجمعات الخدمية والزراعية مشيرا إلى أن إجمالى مشروعات هذا المحور ٥٦٧مشروع بمركزى اطسا ويوسف الصديق.

المحور الثانى: محور بناء الإنسان ويشمل الصحة والتعليم والشباب والرياضة إجمالى مشروعات هذا المحور ٢٢٥ مشروع مابين إنشاءات وبرامج تدريبية وتأهيلية.

المحور الثالث: محور التدخلات الاجتماعية وسكن كريم ويشمل المساعدات الإنسانية والتدخلات التنموي والثقافية ومبادرات قومية.

المحور الرابع: محور التنمية الاقتصادية ويشمل مجمعات صناعية وتأهيل مهنى ومشروعات تمكين اقتصادى وفى هذا المحور يتم التركيز على التنمية الزراعية وتنمية الثروة السمكية وتدوير المخلفات.

وعن خطة المحافظة للمرحلة القادمة لمبادرة حياة كريمة أكد التونى إلى أن محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى يحرص على الاستماع لاحتياجات المواطنين، وذلك من خلال تنظيم لقاءات معهم لمعرفة احتياجاتهم ووضع مقترحات المواطنين ضمن خطة مشروعات المرحلة القادمة والتى سوف يبدأ العمل بها بداية من شهر يوليو القادم بمركزى طامية ومركز الفيوم.

وفى نهاية اللقاء استمع التوني لبعض شكاوى المواطنين ووعد ببحثها وعرضها على السيد المحافظ والعمل على حلها.