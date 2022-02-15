الفنانة التشكيلية لوتس عبدالحكيم بعد نقل رفات الملكة فريدة: وجدنا الجثمان كما هو

كشفت الدكتورة لوتس عبد الكريم، الكاتبة والفنانة التشكيلية، عن تفاصيل نقل رفات الملكة فريدة، مشيرةً إلى أنه لا يجب هدم التراث الحضاري من أجل بناء كوبري، وهذا الأمر سبب صدمة كبيرة إلى الأسرة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة «القاهرة والناس»، مساء اليوم الاثنين، أنها تفاجأت أمس باتصال هاتفي يبلغها أنه سيتم هدم المقبرة اليوم، متابعةً: «جثمان الملكة فريدة وجد كما هو على الرغم من وفاتها منذ 34 عامًا».

واستكملت، أنه كان في مناقشات لنقل الملكة فريدة إلى مقابر 15 مايو ولكن هذا المكان ليس جيدا ولا يليق بملكات مصر، وحفيد الملكة فريدة في روسيا طلب نقل رفاتها إلى مسجد الرفاعي.

وتابعت، أن هدم التراث يعتبر انتهاك لحرمات الموتي، في ظل حضور حفيد الملكة فريدة جاء من روسيا لحضور نقل رفاتها، قائلة: «حفيدها تقبل الموضوع ببساطة وقال ما دام الدولة هما عايزين المنطقة وهذه المنطقة بها تاريخ كبير».