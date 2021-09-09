الإحصاء: النشاط الزراعي أكبر مساهم للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية في الربع الأخير من 2021

قال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن نشاط الزراعة وصيد الأسماك حققا أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الإقتصادية في الربع الأخير من العام الماضي -2021-حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,152 مليون مشتغـــل ( 4,415 مليون من الذكور ، 737 ألف من الإناث) بنسبة 18,8٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2021.

ووفق الجهاز، بلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4,181 مليون مشتغل (3,528 مليون من الذكور ، 653 الف من الإناث ) بنسبة 15,2٪ من اجمالي المشتغلين .

وبلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3,776 مليون مشتغل (3,754 مليون من الذكور ،22 ألف من الإناث ) بنسبة 13,8٪ من اجمالي المشتغلين.

كما بلغ عدد المشتغلين في نشــاط الصناعات التحويلية 3,363 مليون مشتغل ( 3,094 مليون من الذكور،269 ألف من الإناث) بنسبة 12,3٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلـــغ عدد المشتغلين فى نشــاط النقل والتخزين 2,489 مليون مشتغل (2,466 مليون من الذكور ،23 الف من الإناث) بنسبة 9,1٪ من إجمالي المشتغلين.