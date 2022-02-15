أعلنت الحكومة الأوكرانية أن هجومًا إلكترونيًا استهدف الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الأوكرانية وأحد أكبر البنوك التجارية في البلاد اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، عن مركز الاتصالات الاستراتيجية الأوكراني قوله - في بيان - إن موزع الخدمة في البنك تعرض لهجوم يؤدي إلى تعطيل الوصول إليه.

وأضافت القناة أن وزارة الدفاع الأوكرانية تتعامل مع "ما يبدو أنه هجوم" إلكتروني.

ولم يتضح حتى الآن هُوية المسؤول عن الهجوم الإلكتروني، إلا أنه يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بالقرب من الحدود الأوكرانية.