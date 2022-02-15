ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

ونقلًا عن صحيفة «الوطن» السعودية، مساء الثلاثاء، اتخذ المجلس عدة قرارات منها: تعديلات في نظام المحاماة بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.

وتضمنت القرارات الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015، وتوقيع مذكرة تفاهم بين المملكة وسلطنة عُمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، واتفاقية بين المملكة ودولة قطر في مجال خدمات النقل الجوي.

كما شملت توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية والبحرين في شأن تفعيل (الجواز الصحي) للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني البلدين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا (كوفيد-19)، وتعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة المدينة.