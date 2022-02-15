موقع مصرف أوششاد بنك الأوكراني يتعرض لهجوم إلكتروني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن مصرف أوششاد بنك الأوكراني التابع للدولة تعرض موقعه الإلكتروني لهجوم أدى إلى خروجه من الخدمة.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "يوكرانيسكا برافدا" عن مسؤولين قريبين من الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون القول إن موقع بنك حكومي آخر وهو "بريفات بنك" وموقع وزارة الدفاع الأوكرانية تعرضا لهجوم إلكتروني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تصريحات المسؤولين لصحيفة برافدا القول إن الهجمات الإلكترونية الحالية "قوية للغاية" وبدأت في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.

في الوقت نفسه، ذكر مصرف أوششاد بنك أن خدماته عادت الآن للعمل بصورة طبيعية، في حين رفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق.