 موقع مصرف أوششاد بنك الأوكراني يتعرض لهجوم إلكتروني - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 فبراير 2022 9:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟

النتـائـج تصويت

موقع مصرف أوششاد بنك الأوكراني يتعرض لهجوم إلكتروني

كييف (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 9:06 م | آخر تحديث: الثلاثاء 15 فبراير 2022 - 9:06 م

أعلن مصرف أوششاد بنك الأوكراني التابع للدولة تعرض موقعه الإلكتروني لهجوم أدى إلى خروجه من الخدمة.

من ناحية أخرى، نقلت صحيفة "يوكرانيسكا برافدا" عن مسؤولين قريبين من الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون القول إن موقع بنك حكومي آخر وهو "بريفات بنك" وموقع وزارة الدفاع الأوكرانية تعرضا لهجوم إلكتروني.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تصريحات المسؤولين لصحيفة برافدا القول إن الهجمات الإلكترونية الحالية "قوية للغاية" وبدأت في الساعة الثالثة مساء بالتوقيت المحلي.

في الوقت نفسه، ذكر مصرف أوششاد بنك أن خدماته عادت الآن للعمل بصورة طبيعية، في حين رفض متحدث باسم وزارة الدفاع التعليق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك