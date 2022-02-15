لجان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان تُجري تحليلا للعاملين بالدقهلية

باشرت اليوم الثلاثاء، لجان صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بوزارة التضامن الاجتماعي، أعمالها في اجراء التحاليل المفاجئة عن تعاطي المخدرات للعاملين بديوان عام محافظة الدقهلية.



جاء تحت إشراف الدكتور أيمن مختار محافظة الدقهلية، في مختلف الإدارات والوحدات الخدمية داخل ديوان المحافظة؛ للكشف عن تعاطي المخدرات واعداد التقارير اللازمة بنتائج التحاليل لاتخاذ ما يلزم بشأنها.



وقال محافظ الدقهلية، إن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على التعاون الكامل، وتيسير عمل لجان التحاليل المفاجئ للكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الاداري بجميع المصالح الحكومية، من خلال خطة وجدول زمني محدد ليشمل اجراء التحاليل كافة العاملين بالمصالح وجميع الوظائف بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وكافة مديريات الخدمات حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين في كافة القطاعات.



وتشكلت لجان العمل للتحاليل المشار اليها برئاسة الدكتور ياسر بيومي عضو الطب الشرعي بوزارة العدل وعضوية محمد أبو شعيشع وأعضاء اللجنة من وزارة الصحة، وبإشراف ومتابعة الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.