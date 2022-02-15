قالت الفنانة ريهام عبدالحكيم، إنه من الصعب تركيب ألحان «المهرجانات» على الأغاني الرومانسية، معقبة: «ستايل الألحان مختلف».

وفي سياق منفصل، أضافت، في لقاء ببرنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه عمرو الليثي عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أنها تعلمت الكثير من مسلسل «أم كلثوم» وحياتها وتاريخها، لافتة إلى أنها تعلمت من ظهور الراحلة بعد مجهود كبير.

وأوضحت أن «أم كلثوم» عانت حتى وصلت لما ظهرت عليه، وتعاملت مع أرقى الناس، حتى أصبحت واجهة مشرفة لمصر، مؤكدة أن الراحلة ليست مجرد مطربة، بل إنسانة مثقفة وتعلم جيدًا ما تفعله.

ولفتت إلى أن هناك شباب ما زالوا يهتمون بالأوبرا المصرية، قائلة: «بيجيلنا شباب مكنش بييجي قبل كده، وفئات مبنبقاش مصدقين وجودها من سن 13 و14 سنة، وده مكناش بنشوفه زمان لأنه المعروف إن الأكبر سنا وبيفهموا المزيكا هم اللي بيروحوا الأوبرا».