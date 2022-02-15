مواقع النصب التذكارية تدين حل روسيا لمنظمة حقوقية

احتج حماة مواقع النصب التذكارية في ألمانيا اليوم الاثنين، بشكل مشترك على حل المنظمة الروسية لحقوق الإنسان "ميموريال إنترناشيونال".

وقالوا في بيان مشترك اليوم الاثنين، إن المنظمة شريك هام وموثوق به في مشروعات التعليم والأبحاث الدولية ،وإنها تعد واحدة من اهم منظمات المجتمع المدني في روسيا .

ومن بين آخرين، وقع على البيان ممثلون عن مؤسسة براندنبورج التذكارية، ومؤسسة هامبورج للنصب التذكارية ومواقع التعلم، والعديد من النصب التذكارية لمعسكرات الاعتقال، والنصب التذكاري ليهود أوروبا الذين لقوا حتفهم.

وقضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي بحل المنظمة في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي. وطعنت منظمة ميموريال إنترناشيونال على هذا القرار.