واشنطن تنقل عمليات سفارتها في أوكرانيا من كييف إلى لافيف

في ضوء الوضع المتوتر للغاية في الصراع الأوكراني، قررت الولايات المتحدة نقل عمليات سفارتها من العاصمة كييف إلى مدينة لافيف بالقرب من الحدود مع بولندا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين أن هذه الخطوة تعد إجراء احترازيا مؤقتا.

وقال "السفارة ستظل تتعامل مع الحكومة الأوكرانية لتنسيق التواصل الدبلوماسي في أوكرانيا".

وأضاف "نحن نواصل جهودنا الدبلوماسية المكثفة لنزع فتيل الأزمة.. إن التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها لن يتزعزع".

يذكر أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) يتهمان روسيا بحشد قوات عند حدودها لغزو أوكرانيا ، غير أن موسكو تنفي ذلك .