مدير متحف الإسكندرية القومي السابق يطالب بتحويل خليج بي قير إلى مزار عالمي

قال الدكتور إبراهيم درويش مدير عام المتحف الإسكندرية القومي السابق، إن الإسكندرية مرت بثلاث زلازل في القرن الرابع والعاشر وأشدهم زلزال القرن 12 والتي اختفت بسببه المباني والمعابد، موضحا أن الأهالي هاجروا مدينة رشيد، وتم إعادة بناء المدينة في عهد محمد علي.

وتابع أن من أهم المواقع الأثرية خليج أبي قير والتي تتضمن حوالي 20 ألف قطعة أثرية وجزيرة نيلسون وأسطول نابليون، مطالبا بتحويل خليج أبي قير مزار عالمي للآثار الغارقة.

وأضاف مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية الدكتور الحسين عبدالبصير، خلال صالون أوبرا الإسكندرية، اليوم الاثنين، الذي جاء بعنوان: "الحضارة المصرية ما بين ماضي عريق و مستقبل مشرق"، تحت إشراف أمين الصيرفي مدير عام النشاط الفكري والثقافي بدار الأوبرا المصرية، أن من أشهر قصص الحب في مصر بين الملك امنحوتب الثالث والملكة تي والملك إخناتون والملكة نفرتيتي.

وأوضح الدكتور حسن السعدي وكيل كلية الآداب السابق، متسائلا: "كيف كان معنى الحب في تاريخ مصر القديمة تزامنا مع أعياد عيد الحب، وكيف أن الأثر في مصر القديمة يتحدث عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية، وأن ظاهرة المؤسسات بدأت مع مصر الفرعونية".